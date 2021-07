Katolíci plánujú diverznú akciu. Chcú vítať pápeža dúhovou vlajkou.

Denník postoj uverejnil článok, ktorého autor okrem iného navrhuje, aby slovenskí veriaci našli bohabojného odvážlivca, ktorý v Katare na majstrovstvách sveta vo futbale, vbehne s dúhovou vlajkou na ihrisko.

...aby tak vrátil symbol dúhy kresťanom.

Zaujímave je, že autor nie je škôlkar bijúci sa o hrabličky na pieskovisku, ale dospelý človek.

Okrem toho, že netrpí na odvahu aby sa ponúkol, že pobeží v Katare osobne, je aj veľmi štedrý, pretože slovenským veriacim ponúka zdarma prvých 25 dúhových vlajok.

"Neviem na čom fičí autor článku, ale ten bežec pofičí na adrenalíne" - vtipkuje komentár pod článkom.

Katar, je totiž krajina, kde sú homosexuáli odsúdení na dlhoročné tresty odňatia slobody a na bičovanie.

Dúha patrí nám, nie im! Prízvukuje autor článku a odkazuje na príbeh o Noemovi, v ktorom milosrdný Boh stopil všetko živé na zemi a na znak zmieru po potope vytvoril dúhu, aby (ako tvrdí biblia) jemu aj ľuďom pripomenula, že už ďalšie globálne potopy neplánuje. Pre istotu. Ak by náhodou zabudol. Lebo aj Boh je len človek a má už svoj vek. Vždy, keď sa zjaví dúha, môžme si s úľavou vydýchnuť s vedomím, že Boh bude organizovať už len lokálne jatky. Iróniou je, ak aj po cunami, či aktuálnych potopách v Nemecku vyšla dúha. Keby len dúha vedela, že Boh je zábudlivý, zjavila by sa pred, nie až po funuse.

Autor článku tiež tvrdí, že LGBTI komunita si dúhu šlohla od kresťanov. Tu asi nepoteším žiadneho bohabojného čitateľa, lebo vec sa má tak, že autori starého zákona si príbeh o Noemovi šlohli zo starých mezopotámskych mýtov. A sumeri, či neskoršie babylončania boli modloslužobníci ako remeň. Starozákonníci príbeh prevzali takmer od slova do slova. Je to príbeh o Utnapištimovi. Žiadny Noe. Opísali príbeh ako naši politici diplomové práce. Žeby zlodej kričí, chyťte zlodeja? Pozdravujem Igora a Andreja (tiež bohabojní veriaci).

Je to celkom aj sranda, lebo ak kresťan uctieva Noemovho Boha, v skutočností uctieva sumerského boha múdrosti a mágie - Enkiho. A podľa tej istej kresťanskej biblie, by mal byť svojimi spoluveriacimi ukameňovaný za modloslužobníctvo.

Spomedzi komentárov pod článkom zaujal nápad spojiť viaceré kresťanské symboly do jednej vlajky. Symbol dúhy, symbol trojjediného Boha a symbol kríža. Tento nápad v podstate dokonale vystihuje reálny svet katolicizmu.

Dúha ako symbol pre spoločenstvo, v ktorom je 50% duchovných homosexuálov a 7% pedofilov. To by nebol až taký problém. Sexuálna orientácia nie je zločin ani hriech. Zločinom a hriechom sa stávajú až skutky a slová, ktoré ubližujú. Zločinom je osočovanie a diskriminácia jednotlivca, či skupiny ľudí na základe ich sexuálnej orientácie. Zločin konajú desiatky katolíckych kňazov sexuálne zneužívajúcich stovky detí. Ich nadriadení, ktorí tieto zločiny kryjú. A veriaci, ktorí miesto toho aby podali pomocnú ruku obetiam, postavia sa v šíku za svojich vysvätených deviantov. A to už dúha neunesie. Fakt nie.

Potom tu máme symbol božej trojice, trojuholník s očkom, z ktorého sa medzičasom stal známy symbol konšpirácií. Big brother is watching you. Ideálny pre svet plný povier, strašenia peklom a manipulácie, šíriaci staré aj nové konšpirácie spolu s paranojou.

A nakoniec symbol kríža, nech každý vie o koho sa jedná.

Bravó, Ježiš by bol na vás hrdý. Nie, nebol.

Dúha nepatrí nikomu. Je to fyzikálny úkaz, ktorý sa zjaví, keď dážď ustáva a z pomedzi oblakov vykukne slnko. Ani len netuším v akom dobrom slova zmysle by tento symbol mohlo použiť spoločenstvo ultra konzervatívnych veriacich, ktorí neustále všetkým naokolo dokazujú, že stredovek neskončil, stredovek trvá.

A kto je autor spomínaného článku? Humorista? Kiežby. Možno latentný, lebo talent má a ak by bol jeho článok myslený ako satira do vlastných radov, bol by vtipný aj trefný.

Martin Leidenfrost

Rakúsky spisovateľ, publicista a scenárista. Stĺpčekár rakúskeho denníka Die Presse, ktorý spolupracuje s denníkom Postoj.

Na záver:

Medzi kresťanmi je mnoho takých, ktorých vieru si vážim. Vlastne nie mnoho, ale sú. Oni hľadajú a nachádzajú boha vo svojom srdci a zdravom úsudku. Nie v dogmách a každom biblickom riadku. Vďaka tomu nachádzajú Boha, ktorý je chápavý a tolerantný, ktorý sa nevyvyšuje, neodsudzuje a netrestá, ale má porozumenie. Ktorý spája ľudí, bez ohľadu na ich vierovyznanie, rod, pohlavie, či sexuálnu orientáciu. Volá sa Porozumenie a hoci je ho medzi nami málo, existuje. Ten Leidenfrostov nie, no pritom je ho až priveľa. Dúfam, že raz tých súcitných a zdravo zmýšľajúcich kresťanov bude v našej krajine viac ako tých, ktorí v sebe (a iných) živia predsudky, paranoju či nenávisť.