V čom spočíva perfídnosť zákona o financovaní cirkví? V malej ľstivej poistke.

Malá, ťažko splniteľná podmienka, umožňuje cirkvám čerpať miliónové dotácie aj v prípade, ak postupne stratia väčšinu členov. Ostáva posledných pár dní na zmenu v online sčítaní obyvateľstva.

Pár dní do uzavrenia online sčítania obyvateľstva, v ktorom sa možeme vyjadriť aj k otázke, či sme veriaci a ku ktorej cirkvi patríme. Či veríme v Jahveho, Allaha, Rama Krishnu, Špagetové monštrum, alebo v bohyňu Gaia. Lebo ...či tých šarvancov Detvy ozrutných Poľana na tých prsiach mohutných nenosí a nenadája? Kto by neveril v našu dobrú matičku Zem, ktorú tak veselo pľundrujeme?



Od výsledkov sčítania obyvateľstva závisí vyška dotácií cirkvám v budúcom období. Ak ste to doteraz neurobili, sčítať sa môžete na www.scitanie.sk. Zaberie vám to pár minút.

Táto veta mi ostala rezonovať v hlave potom, ako som si pozrel filmy bratov Sekielskych o zneužívaní detí katolíckymi kňazmi v Poľsku. Medzi páchateľmi nebol len obyčajný nižší klér, ale aj vysokí cirkevní hodnostári blízki pápežovi Jánovi Pavlovi II. Pápež o ich zlyhaniach pravdepodobne vedel. Hlúposť, alebo perfídnosť? Zaznela v dokumente veta v súvislosti so zametaním káuz cirkvou pod koberec a tichom presúvaní páchateľov (nižšieho ranku) z farnosti do farnosti, kde mohli sexuálne zneužívať ďalšie a ďalšie deti. Po zhliadnutí dokumentov som ostal zhrozený, no zároveň aj rád, že som z tejto chorej inštitúcie von.

Oba dokumenty si môžete pozrieť na youtube:

Sú to silné svedectvá, ktoré dávajú suchým štatistikám tvár a tragický príbeh.

Nepoznám ani jedného kresťana z okruhu mojich známych, ktorí by našiel v sebe odvahu pozrieť si tieto dokumenty. Ani jeden nechce rozrušiť svoju radostnú naivnú vieru. Všetci rad radom pri tejto téme strkajú hlavu do piesku, neuvedomujúc si, že práve tento prístup tichej ignorácie a tolerancie ich robí spolupáchateľmi všetkých budúcich zločinov deviantných kňazov. Stačí totiž povedať NIE a otočiť sa chrbtom. Prestať svojou účasťou podporovať zvrhlosť. Až potom cirkevná hierarchia v záujme vlastného prežitia, bude nútena začať s očistou a sebareflexiou. Nejde tu len o sexuálne zneužívanie detí. Ide aj o zneužívanie moci, korupciu, vplyv na politiku, šírenie predsudkov miestami až nenávisti v spoločnosti voči inakosti, či liberálnym myšlienkam, pretláčanie diskriminačných zákonov voči ženám, či LGBTI komunite, strašenie propagandou o kultúre smrti, odmietaním sexuálnej výchovy a tabuizovaním sexuality v dôsledku čoho je mládež menej imúnna voči sexuálnym predátorom, alebo nechceným a neplánovaným tehotenstvám.

U nás na Slovensku, zatiaľ boom odhalení podobný Poľsku, Francúzku či Nemecku, kde na povrch vyplávali stovky až tisíce prípadov zneužívania detí klérom a ďalšími členmi cirkvi nenastal. Slovenskí veriaci možno dúfajú, že je to dôkaz čistoty slovenskej cirkvi. Ale to je naivná predstava. S oveľa väčšou pravdepodobnosťou je to dôkaz toho, že slovenská spoločnosť zaspala v čase a obete sexuálneho zenužívania, radšej mlčia aby sa nevystavili verejnej potupe, šikane a hanbe. Stačí sa pozrieť na prípad biskupa Chautura obvineného zo sexuálneho zneužívania, alebo prípad zneužívania 12 ročného dievčaťa v Nevidzanoch. V tom prvom prípade, veriaci po prevalení kauzy vystrojili facebookovú kampaň s názvom Chautura si nedáme! Miesto toho aby žiadali riadne a rýchle prešetrenie. V súčasnosti celá kauza trvá už niekoľko rokov a zdá sa, že smeruje do stratena. A v tom druhom prípade, sa dedina postavila na stranu farára, hoci bol uznaný vinným v riadnom súdnom procese, kým zneužité dievča a jej mama sa dočkali zo strany niektorých obyvateľov obce osočovania, pohŕdania a šikany:

"Ľudia začali po nej vykrikovať v autobuse, na zastávke, po dedine, proste úplne nás vylúčili zo spoločnosti,"

Perfídnosť zákona o financovaní cirkví

V súčasnosti každý pracujúci občan Slovenskej republiky sponzoruje cirkví bez ohľadu na to, či je ich sympatizantom, alebo nie. Vychádza to približne 20 eur ročne na osobu. Napríklad stránka ateisti.sk má 4500 fanúšikov. Je iróniou, že ešte aj ateisti, sú nútení podporovať cirkvi sumou 90.000 eur ročne. Na Slovensku žije priblizne 725 tisíc občanov bez vyznania, ktorí voľky nevoľky podporujú cirkvi sumou 14,5 milióna ročne. Nie je to absurdné? Platíme snáď iným ľudom lístky do kina, alebo iné hobby? Nemal by si každý svoju záľubu financovať predovšetkým sám?

Cirkvi dostávajú od štátu 52 miliónov eur ročne z daní všetkých daňových poplatníkov. Táto suma sa každoročne automaticky navyšuje zohľadňujúc infláciu a nárast miezd vo verejnej správe. Na Slovensku máme viac ako 2.5 miliónov pracujúcich.

V prieskume verejnej mienky z minulého roku, na tému odluky cirkvi od štátu sa ukázalo, že až 77% opýtaných, by nebolo ochotných prispievať finančne cirkvám z vlastných zdrojov. Naopak len 5.4% respondentov by určite prispelo.

Pritom len katolíkov má byť na Slovensku 62% a všetkých veriacich až 76% podľa sčítania z roku 2011

Z toho nevyhnutne vyplýva, že viac ako polovica veriacich nie je ochotná finančne podporovať vlastnú cirkev! To je alarmujúce a smiešne. Ak polovica veriacich odmieta financovať vlastné spoločenstvo, prečo by sa na financovaní cirkví mali podieľať tí, ktorí su bez vyznania, alebo je ich náboženské presvedčenie neregistrované - iné? O čom to vypovedá? Pravedpodobne to poukazuje na fakt, že viac ako polovica veriacich chodí do kostola zo zotrvačnosti, možno zo strachu z trestu a pekla, a pravdepodobne aj preto aby sa vyhli konfliktom v rodine, aby na nich neukazovali prstom susedia na dedine, pretože sa to tak patrí. Jednoducho tradičné slovenské dôvody.

Je možné to zmeniť a do financovania cirkví vniesť viac férovosti?

Áno je to možné, ale nevyhnutnou podmienkou je to, aby počet veriacich pri sčítaní obyvateľstva klesol o viac ako desať percent, v opačnom prípade sa výška finančnej dotácie cirkvám nezníži. A v tomto spočíva perfídnosť, tých ktorý tento zákon kedysi navrhovali a glupota tých, ktorí zaň hlasovali.

Ak počet veriacich cirkví, ktorým sa poskytuje príspevok štátu, klesne alebo vzrastie o viac ako 10 % v porovnaní s posledným zisťovaním, príspevok štátu na nasledujúci rok … zníži alebo zvýši o jednu tretinu percentuálneho poklesu počtu veriacich alebo nárastu počtu veriacich. … zdroj

Predstavme, že pri každom sčítaní dôjde k úbytku veriacich "len" o 10%:

rok počet vericich výška dotácie cirkvám ------- --------------------- --------------------------------- 2011 4 100 000 52 000 000 eur 2021 3 690 000 52 000 000 eur ₊ valorizácia 2031 3 321 000 52 000 000 eur ₊ valorizácia 2041 2 989 000 52 000 000 eur ₊ valorizácia 2051 2 690 000 52 000 000 eur ₊ valorizácia 2061 2 420 000 52 000 000 eur ₊ valorizácia 2071 2 179 000 52 000 000 eur ₊ valorizácia 2081 1 961 000 52 000 000 eur ₊ valorizácia



Po siedmych sčítaniach, môže klesnúť počet veriacich aj o polovicu, teda zo štyroch miliónov len na dva milióny, no cirkvi budú stále dostávať plnú výšku dotácie 52 miliónov akoby veriacich bolo stále rovnako. Je to normálne? Bude to trvať 80 rokov, život jedného ateistu, či život jednej obete sexuálneho zneužívania, alebo život kohokoľvek komu cirkev akýmkoľvek spôsobom strpčila život a nechce s touto inštitúciou mať nič spoločné, no napriek tomu ju bude celý svoj produktívny život nútene financovať.

No a ak to pritiahneme za uši, tak približne za 1400 rokov sa s 10% poklesom dostaneme do bodu, kedy cirkvi na slovensku budú mať dohromady troch členov, no poberať od štátu budú rovnaké milióny.

Ten posledný scenár pravdepodobne nenastane, odhaľuje však to, ako prefíkane a nečestne je nastavený zákon. Zákony by mali byť čestné. Zo zákona o financovaní cirkví poškuľuje veľmi škaredé prospechárstvo a prefíkanosť – snaha za každú cenu získať obrovské dotácie, bez ohľadu na reálny stav veriacich. Taká nekalá poistka. Veď aká je pravdepodobnosť, že pri každom sčítaní nastane pokles veriacich o viac ako 10%? Malá. A vďaka tomu ostane výška dotácií cirkvám nedotknutá, ešte sa aj navýši tak ako môžme sledovať z historického vývoja, napriek kontinuálnemu poklesu veriacich. Čakali by sme takú špekuláciu od niekoho, kto sa tvári byť nositeľom, či etalónom cností a morálky, kto káže o tom, čo je dobré a čo zlé? Vlastne asi aj áno. Falošnosť má vždy plné ústa čistoty a morálky.

Čestné by bolo, ak by výška finančného príspevku zohľadňovala reálne výsledky sčítania obyvateľstva zakaždým a to bez ohľadu na to, či pokles (alebo nárast) veriacich bude jedno, dve, či desať percent. O rovnaké percento by sa potom zmenil finančný príspevok cirkvám.

A ešte čestnejšie by bolo, keby si veriaci financovali svoje náboženské presvedčenie a veci s tým súvisiace sami.

A tak, ak chcete dosiahnuť reálnu zmenu, neostáva iné, ako sčítať sa, zaznačiť "bez vyznania" a prekročiť magickú hranicu 10% poklesu veriacich.

Ďalšie záludnosti vo financovaní cirkví si môžete prečítať na stránkach sekularisti.sk

