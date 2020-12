$Bean Coins: Fazuľková výchova

Rodičovstvo bez hádok, kriku, sankcií, či trestov. Deti, ktoré si sami robia domáce úlohy a pomáhajú s domácimi prácami. Sen každého rodiča. Dá sa to? Vyskúšajte $Bean coins, empatickú fazuľkovú výchovu.

Prečo žiadna výchova poriadne nefunguje?

Uvažovali ste už niekedy nad tým, prečo žiadna výchovná metóda nefunguje hladko, bez zádrhľov? Ak sme milí a naše ratolesti do ničoho nenútime, rýchlo nám prerastú cez hlavu a sem tam si po nej aj poskáču. Je to prirodzené, aj my by sme si rýchlo zvykli na život vo vatičke, bez potreby sebareflexie, námahy, či súcitu s tými, ktorí pracujú za nás. Opačný extrém je vojenský prístup, kde naopak nemajú súcit rodičia s vlastnými deťmi. Velia, kričia, prikazujú, zakazujú, trestajú a ustráchané deti radšej poslúchajú na slovo. To je ten horší prípad. Hlavne z pohľadu detí, z pohľadu ničenia láskyplných vzťahov a straty pocitu bezpečia vo vlastnej rodine. Tretí vrchol trojuholníka nešťastných výchovných techník tvoria rôzne prístupy citového vydierania, hrania na emócie a psychického nátlaku, či martýrstva, keď citlivý rodič nevie kam z konopí a chce dosiahnuť svoje “podobrotky”. Prečo sú to nešťastné techniky? Lebo buď je nešťastný rodič, alebo dieťa. Vždy je niekto nešťastný.

Bod Zlomu

Jedného dňa, takmer pred rokom, som na moju dcérku škaredo nakričal. Mal som predstavu krásneho doobedia na bežkách. Vzal som Lily a vyrazili sme. Rýchlo som však zistil, že to bola len moja predstava. Skúšal som všetko možné, vymýšľal som naháňačky, kadejaké šašky, povzbudzoval som, motivoval, ...až som nakoniec nevydržal a vybuchol. Práásk. Ona na mňa hodila taký ustráchaný pohľad so slzami na krajíčku, ktorý si pamätám dodnes a stále ma zabolí. V ten deň sa niečo vo mne zlomilo. Lily mala 6 rokov. Povedal som si, nepôjdem spať, kým neprídem na riešenie. Sedel som na gauči do noci a rozmýšľal. Moja manželka za posledných 6 rokov prečítala snáď všetky knihy o výchove aj nevýchove, no nič poriadne nefungovalo a už vôbec nie po masle. Prečo?

A potom mi to došlo. Pretože chceme od detí neprirodzené veci. Vyžadujeme, máme očakávania a nároky. To sa v prírode nevyskytuje. My ľudia prídeme na svet ako všetky iné zvieratá, s kompletnou sadou pudov, potrebných k prežitiu v prírode. Aj zvieratá vychovávajú svoje mláďatá. Ale inak. Nenútene. Bez toho, aby si to vôbec uvedomovali. Hrou a príkladom. Nič viac. A mláďatá svojich rodičov nasledujú, pretože ich k tomu ťahajú vlastné pudy. Narodili sa do prirodzeného prostredia a preto je výchova jednoduchá. Krásnym príkladom sú psy, vlky, delfíny, slony, opice, ale aj mnohé ďalšie cicavce. My ľudia sa môžeme od nich učiť všetko to, načo sme zabudli pri budovaní civilizácie. Trpezlivosť, hravosť, voľnosť a miernosť k vlastným mláďatám. Vĺčatá sa spolu hrajú a nacvičujú si pritom lov, ani o tom netušia. A čo my ľudia? Aj my máme pudy zbierať, loviť, stavať si hniezdo. Presne toto naša Lily od malička robí. Na všetkých výletoch zbiera kvietky, plody, kamienky, všetko čo jej padne do oka. Stavia si skrýše a domčeky z konárov lístia a hliny. Nepotrebuje žiadny návod. Loviť nechce, lebo má rada zvieratká, ale naháňa sa rovnako rada, ako lozí po stromoch. A ešte rada vyrába pasce. Veľké pasce, obrovské pavučiny zo šnúr, opaskov a punčocháčov. Sú to asi pasce na mamuta. Sem tam sa do pasce chytí Tato a potom zručí ako starý jeleň. To je to, načo ju príroda vybavila. Žijeme však v neprirodzenom prostredí a príroda (evolúcia), zatiaľ nedala deťom túžbu chodiť do školy, robiť si domáce úlohy, ísť načas spať, pomáhať s domácimi prácami, čítať, písať, počítať, umývať si zuby a množstvo ďalších “zbytočností”, ktoré v záujme lepšieho, komfortnejšieho, bezpečnejšieho a zdravšieho života robíme, no žiadne iné zviera na tomto svete nie. Ruku na srdce, koľkých z nás srdce ráno ťahá radostne do práce? Spievame si cestou zvesela hop hop zamestnanček, holá holá, práca volá? A to je dôvod, prečo každá výchova občas zlyhá. Pretože chceme od našich detí niečo, čo nemajú zakódované priamo v sebe. Netúžia po tom. Nechcú to. Je to pre ne neprirodzené. Žiadne iné zviera nestresuje svoje mláďa krikom na prechode pre chodcov, či na preliezkach. Žiadne iné zvieracie mláďa nemusí chodiť do školy. Nezaspáva samé v peliešku ako bábätko. Nikto ho nenúti k samostatnosti od narodenia. Vzťahy medzi zvieracími deťmi a ich mamami v prírode sú často omnoho krajšie, v poskytovaní slobody, lásky, obetavosti a ochrany. Daňou za to sú nástrahy prirodzeného prostredia, v ktorom žijú. Choroby, predátory, nedostatok potravy, vody, nástrahy počasia. My sme si vybudovali bezpečný životný priestor a daňou za to je nevyhnutnosť naučiť deti v tomto priestore úspešne existovať. Občas to ide proti všetkým prirodzeným pudom a tým pádom na nervy. Zvierací rodičia si často nechajú oveľa viac skákať po hlave od svojich ratolestí v porovnaní s nami ľuďmi. Napriek tomu z ich mláďat vyrastú plnohodnotní a neskazení dospelí jedinci. Ak šteniatka veľmi dobiedzajú do svojej mamy, tá ich neokričí. Prinajhoršom zavrčí, jemne čapne labkou, no oveľa častejšie sa postaví a odíde inde. Najhoršia zo všetkých výchov, je prísna autoritatívna výchova. Tá ničí lásku, vzťah rodiča a dieťaťa, ničí detské sebavedomie, trhá detskú dušu na handry. Je to suterén výchovy, ktorý vychádza z nepochopenia súvislostí, alebo slepého nasledovania zvykov, v štýle: "Tak vychovali mňa, tak vychovávam aj sám, lebo som dobre vychovaný." Nepíšem to preto, aby som urazil rodičov, ktorí vychovávajú autoritatívne, ale preto, aby sa mohli zastaviť, pouvažovať a možno zaradiť spiatočku, kým je čas. Podobne ako som ju zaradil ja sám. Aj ja som bol autoritatívny rodič. Dnes to veľmi ľutujem a musím na sebe ešte veľa pracovať. Pre začiatok si stačí spomenúť na vlastné detstvo a spýtať sa, či sa nám tento prístup páčil. Ak sme to zažili.

Ráno som povedal manželke: “Končím, už nebudem vychovávať. Vôbec. Ja nemám právo, nútiť Lily do niečoho, čo nechce. Musím ju rešpektovať. Nechcem ju stratiť, chcem byť len jej kamarát. A kým neprídem na to, ako byť dobrý rodič, nebudem vychovávať vôbec.” A porozprával som všetko, na čo som v noci prišiel.

Prešlo pár mesiacov, udrela korona, zavreli sa školy a ocitli sme sa zavretí doma. Bolo treba robiť domáce úlohy, držať krok s učivom, čítať, písať, počítať, popritom by nás potešilo, ak by nám Lily pomohla s upratovaním, no nedokázali sme ju po dobrotky ani za "živého boha" primäť k tomu, aby to všetko robila. Ani len trénovať Taekwondo sa jej nechcelo. A tak uzrela svetlo sveta Fazuľková metóda. Medzitým som však ešte pár krát vybuchol, na čo nie som vôbec hrdý.



Fazuľková metóda

Sme to my rodičia, ktorí sa mýlime, ak máme predstavu, že dieťa má nejaké povinnosti. Nemá žiadne povinnosti, pre ktoré sa samé dieťa nerozhodne. Rovnako ako my. Nikto nás nemôže nútiť chodiť do práce, upratovať, prať, variť. Nik nás nemôže nútiť robiť čokoľvek, okrem nás samých. A všetko čo robíme, robíme pre odmenu. Našu výplatu, či náš dobrý pocit. Nik nám nemôže nanútiť dobrý pocit. Je len náš. Bez výplaty by sme rýchlo sami dali výpoveď a našli si lepší džob. Ja myslím, že dieťa nie je otrok, ani sluha a má rovnaké práva ako dospelý. Vo svojej podstate cíti rovnako, aj myslí rovnako. O tomto je fazuľková metóda a funguje krásne.

Máme doma tri fľašky s fazuľkami. Jednu ja, jednu mamka, jednu Lily. Každá fazuľka má hodnotu 10 centov. Je to taká symbolická hodnota, ale zatiaľ stačí. Ja s manželkou sme začali s plnou flaškou, aby sme mali z čoho platiť. Vysvetlili sme to tak, že my už sme toho veľa urobili, tak sme si to zarobili. Za všetko, čo chceme, aby Lily spravila, jej platíme po fazuľke:

každá domáca úloha

zametanie

odpratávanie riadu

vešanie vypratého prádla na sušiak (túto prácu má rada)

iná pomoc v domácnosti

Najprv sa to Lily nepozdávalo, ale vysvetlili sme jej, že sa musíme naučiť spolu vychádzať a vzájomne si pomáhať. A keďže ju nechceme do ničoho nútiť a chceme, aby sme boli doma všetci kamaráti, za všetky splnené povinnosti či pomoc v domácnosti, dostane odmenu rovnako, ako my dostávame odmenu za našu prácu. Lebo tak sa nám to zdá fér. Fazuľky teda zarábame všetci.

Kto to spraví, ten si zarobí. Už nenútim Lily do ničoho, len sa spýtam: chceš pozametať ty? Alebo môžem ja? Ak si nechceš spraviť domácu úlohu, nevadí, môžem ti ju spraviť ja?

Ak chce Lily večer pozerať rozprávky, potrebuje mať zarobené aspoň tri fazuľky. S touto podmienkou najprv nesúhlasila, ale podarilo sa nám to vysvetliť. Vysvetlili sme to logicky. Aj ja s mamkou musíme zarobiť peniažky, aby sme mali z čoho platiť internet. A bez internetu, nie sú ani rozprávky. Pochopila to a prijala.

Ak si dieťa kúpi po čom túži za vlastné peniaze, je to celkom iný pocit, ako keď hračku dostane. Spája sa v tom poznanie mechanizmov reálneho sveta a tiež pocit rovnosti, samostatnosti, nezávislosti a sebavedomia. (DK)

Raz za čas, zameníme fazuľky za eurá. Je to perfektná príležitosť na precvičenie počítania. Naposledy Lily narátala 76 fazuliek. Počítanie nemá veľmi v láske. Zatiaľ. Naučil som ju robiť si kôpky po desiatkách. Na druhý deň šla s mamkou do obchodu, kúpiť si svoje obľúbené hračky. Robí si kolekciu postavičiek z filmu “Ako vycvičiť draka”. A väčšinu postavičiek na obrázku v článku, si kúpila sama. Hoci mamka jej vždy trošku pridá, lebo má mäkké srdce. Som na ňu hrdý. Má sedem rokov a kupuje si hračky za svoje vlastné, poctivo zarobené peniažky. V lete mamku pozvala na zmrzlinu. Nie je to super?

Občas, keď sa Lily nechce, ponúknem sa, že prácu spravím za ňu a zarobím si. Neblafujem. A ona to vie. Raz mi povedala, tak dobre tatko môžeš mi napísať domácu úlohu.

-Si si istá Lily? Ja píšem škaredo.

-Ale áno, môžeš.

Vzal som “šmirák” papier, načarbal slovo najkostrbatejšie ako som len vedel a ukázal svoj výtvor.

-Joj, veď to neviem ani prečítať, radšej si to napíšem sama.

-Tak dobre. Povedal som a nechal som našu malú perfekcionistku, nech si píše úlohu sama.

Vybavené.

Pár rokov nám fazuľková metóda ešte fungovať bude a potom sa uvidí. Na vzťahu rodičov a detí je najkrajšia kreativita. Hneď za láskou, objímaním, smiechom, radosťou, šalením sa, priateľstvom a pochopením.

Aké sú negatíva fazuľkovej výchovy?

Žiadne. Keď som s tým prišiel, manželka sa z počiatku obávala, že to Lily pokazí a nič už neurobí len tak zadarmo. Nič z toho sa nestalo. Sú to zbytočné obavy a konšpirácie starých časov. Naopak. Raz som Lily pomohol s odpratávaním riadov. Po práci som jej dal fazuľku z mojho banku. A Lily, na oplátku, dala mne fazuľku zo svojich so slovami: “Keď aj ja tebe dám fazuľku, tak to bude spravodlivé, lebo sme pracovali spolu”. A ja som vedel, že je všetko v poriadku.

A prečo práve fazuľky? Lebo sú malé, trvanlivé, skladné a práve boli po ruke. ;-)

A na záver moje malé krédo, ktorého sa snažím pridŕžať, nie len vo výchove:

"Jediný, koho mám právo do niečoho nútiť, som ja sám."